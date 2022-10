Onze boekentips: John Grisham, onmogelijke liefde en het leven van een Rolling Stone

De jongens uit Biloxi

John Grisham

Nieuwe rechtbankthriller van grootmeester Grisham. Keith Rudy en Hugh Malco zijn jeugdvrienden in Biloxi in de jaren zestig. Maar terwijl de vader van Hugh de koning is van de onderwereld, bindt Keiths vader als aanklager de strijd aan met de georganiseerde misdaad. Een clash is onvermijdelijk.

Uitgeverij AW Bruna, 542 blz., 24,99 euro

Charlie’s good tonight

Paul Sexton

Op 24 augustus 2021 stierf Charlie Watts, de legendarische drummer van The Rolling Stones, op 80-jarige leeftijd. Zijn officiële biografie belicht zijn tijd in een van de populairste bands ter wereld, maar ook zijn rare gewoonten, zijn heimelijke passie voor jazz en zijn heimwee naar huis.

Uitgeverij Harper Collins, 336 blz., 22,99 euro

Lowie - Van de vogel en de dief

Stefan Boonen

“Dit verhaal gaat over een meisje. Lowie. Ze loopt weg. Op het laatst gaat ze (bijna) dood”, aldus de ultrakorte versie volgens auteur Stefan Boonen. Hij groeide op in Hamont-Achel, woont in Kessel-Lo en schreef sinds 2000 meer dan honderd boeken. Roman voor kinderen vanaf negen jaar.

Pelckmans, 288 blz., 19 euro

Verboden terrein

Louise Kennedy

De onmogelijke liefde tussen de jonge katholieke lerares Cushla en de oudere getrouwde en protestantse advocaat Michael in het Noord-Ierland van de jaren zeventig. Naarmate hun affaire intenser wordt, lopen ook de politieke spanningen op. Zeldzaam mooi verwoord.

Uitgeverij Pluim, 356 blz., 24,99 euro

De reis van Grote Panda & Kleine Draak 2

James Norbury

Een vleugje boeddhistische filosofie in combinatie met de tekeningen van James Norbury: de formule die ook van Grote Panda & Kleine Draak 1 een succes maakte, blijft behouden in deze opvolger. Inspirerend, toegankelijk en warm cadeauboek.

Uitgeverij Fontaine, 160 blz., 20 euro

