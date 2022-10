Hans Somers ziet kansen voor Jong Genk tegen Beerschot: “Tegen ploegen die goed voetbal brengen, kunnen wij dat ook”

“De euforie was groot na de overwinning tegen RSCA Futures”, blikt trainer Hans Somers terug op de late winning goal van Jay-Dee Geusens vorige week. “De jongens hebben genoten, maar iedereen was nuchter genoeg om te beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. De kopjes stonden heel snel weer in de juiste richting. Maandag was iedereen fris en monter op training om de wedstrijd tegen Beerschot voor te bereiden. Tegen Anderlecht hebben we veerkracht getoond na de 2-2. De jongens bleven strijden en trokken het laken naar zich toe. De kopjes gingen niet naar beneden, dat was een les die ze uit de vorige wedstrijd tegen Club NXT geleerd hadden.”

Bovenste helft

Opvallende vaststelling: Jong Genk pakte zeven van de acht punten tegen ploegen uit de bovenste helft van de rangschikking. “Tegen ploegen die goed voetbal brengen, kunnen wij dat ook”, aldus Somers. “Tegen andere ploegen hebben we het moeilijker om die wedstrijd over de streep te trekken. Dat is nog een leerproces. We hadden meer punten verdiend tot nu toe, maar tegen Anderlecht hebben we verdiend gewonnen.”

Jay-Dee Geusens maakte de winning goal tegen RSCA Futures. — © Dick Demey

Kansen

Met Beerschot komt zaterdag een club over de vloer die vorig seizoen nog in 1A voetbalde. “Ze hebben de ervaring en zeker ook de ambitie om volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League uit te komen”, aldus Somers. “Ze zullen druk zetten en hun spel willen spelen. Dan kunnen we laten zien wat we waard zijn. In de Challenger Pro League staan de ploegen dicht bij elkaar en kan iedereen van iedereen winnen. Er liggen voor ons kansen. Hopelijk kunnen we ze benutten.”

De voorlopige selectie: Leysen, Chambaere, De Boeck, Rommens, Dierckx, Martens, Al Mazyani, De Grans, Kongolo, Swerts, Van de Perre, Claes, Bangoura, Nuozzi, Diawara, Beniangba