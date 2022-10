Parket kreeg telefoon van burgemeester Haaltert, maar “geen vraag om actief tussen te komen”

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) van Haaltert contact heeft gezocht na een incident waarbij parkeerboetes waren uitgeschreven tijdens een eetfestijn van de partij op 2 oktober. Baeyens zou haar beklag gedaan hebben bij de korpschef, wat tot vermoedens van machtsmisbruik leidt. En er is dus ook contact geweest met een zonemagistraat. Maar, zo wil het parket van Oost-Vlaanderen vrijdag beklemtonen, er is “nooit een vraag geweest om actief tussen te komen”. Over de inhoud of toon van dat gesprek wenst het parket geen informatie te verschaffen. Maar het is wel zo dat het parket voor elke politiezone een zonemagistraat in huis heeft. Die wordt graag op de hoogte gehouden van gelijkaardige incidenten.