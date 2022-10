Fietsdiefstallen opgehelderd door politie Tongeren

De afgelopen maanden werden meerdere elektrische fietsen en dure racefietsen gestolen in en rondom het Tongerse stadscentrum. Al gauw kwamen - na het analyseren van de camerabeelden - enkele verdachten in beeld. Eén verdachte werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Bij de politie Tongeren-Herstappe werd er de afgelopen maanden meermaals melding gedaan van diefstallen van elektrische en dure racefietsen. Na analyse van de camerabeelden werden er enkele huiszoekingen gedaan. Meerdere fietsen en fietsonderdelen werden daarbij aangetroffen.

Demonteren en opspuiten

Verder onderzoek wees uit dat het probleem zich niet beperkt tot Tongeren alleen en dat de daders inventief waren. Zo hadden enkele gestolen fietsen intussen al een andere kleur gekregen of waren gedemonteerd. Herkenning werd op die manier moeilijker gemaakt. “Eén verdachte werd in deze zaak voorgeleid bij de onderzoeksrechter en bekende meerdere diefstallen te hebben gepleegd”, reageert korpschef Geert Luypaert. “Het onderzoek wordt nu verdergezet, maar aan de diefstallenplaag is inmiddels een einde gekomen”, aldus Luypaert.

Camerabeelden

Volgens burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) was het gebruik van camerabeelden cruciaal bij het ophelderen van de diefstallen. “We zullen daarom het cameranetwerk in Tongeren nog verder uitbouwen. De aanwezigheid van camera’s in het straatbeeld verhoogt bovendien het veiligheidsgevoel van de inwoners”, weet de burgemeester. ( diro)