Conservatieve zwaargewichten steunen Boris Johnson als nieuwe premier in Verenigd Koninkrijk

De Britse Defensieminister Ben Wallace is een van de eerste ministers die Boris Johnson zal steunen. Hij liet weten zelf geen gooi te doen naar het leiderschap van de partij maar denkt dat Boris Johnson de juiste man is om die rol op zich te nemen om de veiligheid van het land te garanderen. “Maar zoals jullie weten zijn er nog meerdere dagen eer de beslissing valt, we zullen wel zien wat er nog gaat gebeuren”, zei hij.

Ook Jacob Rees-Mogg liet al weten Johnson te zullen steunen. “Ik steun Boris”, plaatste Rees-Mogg op Twitter, met daarbij de hashtag ‘Boris of barst’. De 53-jarige Rees-Mogg is minister van Economische Zaken onder Truss. Hij staat bekend als een trouwe bondgenoot van Johnson en is een invloedrijk lid van de uiterst conservatieve vleugel van de Tory-partij.

Johnson, die in september na een reeks schandalen het stokje als premier moest overdragen aan Truss, heeft zich nog niet uitgelaten over een eventuele comeback. Volgens Britse media is hij dat wel van plan. Volgens Sky News weet Johnson zich in ieder geval verzekerd van de steun van zeker honderd Conservatieve parlementariërs als hij zich kandidaat stelt. Dat betekent dat de oud-premier mee mag doen aan de interne verkiezingsstrijd die maandag begint.