Ibrahim Traoré ingezworen als overgangspresident van Burkina Faso na machtsgreep

De nieuwe sterke man van Burkina Faso, kapitein Ibrahim Traoré, heeft vrijdag de eed afgelegd als overgangspresident, zo is ter plaatse vastgesteld. Hij had op 30 september de macht gegrepen. “Ik zweer voor het Burkinese volk en op mijn eer dat ik de grondwet, het overgangscharter en de wetten zal naleven, doen naleven en verdedigen”, verklaarde Traoré bij de eedaflegging voor de Grondwettelijke Raad.

Het is de tweede putschist in acht maanden tijd die ingezworen wordt in Burkina Faso. Luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba pleegde eind januari een staatsgreep in verband met de toename van de aanvallen door jihadisten in het land, maar de aanvallen hielden niet op en de toestand bleef verslechteren. Damiba werd op 30 september afgezet, waarna Traoré aan de macht kwam.

Volgens het overgangscharter eindigt het mandaat van de overgangspresident met de benoeming van de president die bij de verkiezingen van juli 2024 uit de bus zal komen.