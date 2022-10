Artsen Zonder Grenzen waarschuwt voor potentiële gezondheidsramp in hoofdstad Haïti

Tegen de achtergrond van chronisch geweld en een nieuw brandstoftekort dat Haïti verlamt, is de gezondheidssituatie en de humanitaire situatie in de hoofdstad Port-au-Prince dramatisch. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen (AZG) vrijdag.

In veel wijken in en rond Port-au-Prince worstelen de mensen om toegang te krijgen tot veilig drinkbaar water en basisgezondheidszorg, benadrukt AZG. In deze precaire gezondheidssituatie is cholera, een ziekte die al meer dan drie jaar niet meer is vastgesteld in Haïti, opnieuw in het land uitgebroken.

“Vorige week ontvingen we in ons ziekenhuis in Cité Soleil in Drouillard een zwangere vrouw die een spoedkeizersnede nodig had”, zegt dokter Luxamilda Jean-Louis van AZG. “We probeerden haar over te brengen naar een andere medische faciliteit die haar kon verzorgen, maar ze stierf. Of het nu gaat om onveiligheid op de wegen of niet functionerende gezondheidsstructuren, dit soort gebeurtenissen maken we dagelijks mee in Port-au-Prince. En de situatie kan van dag tot dag, zelfs van uur tot uur, veranderen.”

Generatoren

De overgrote meerderheid van de ziekenhuizen die voor hun werking afhankelijk zijn van generatoren die brandstof nodig hebben, zoals die van AZG, worden al enkele dagen gedwongen hun diensten te verminderen en dreigen hun deuren te moeten sluiten als gevolg van de tekorten. “We worden geconfronteerd met dezelfde situatie als andere ziekenhuizen in Port-au-Prince en we kunnen onze medische faciliteiten niet langer dan een paar weken openhouden als we geen toegang hebben tot brandstof”, verklaart Mumuza Muhindo, die de projecten van AZG in Haïti coördineert.

De nieuwe uitbraak van cholera, officieel bevestigd op 2 oktober, baart ook de teams van AZG zorgen. De organisatie ontvangt sinds vorige week dagelijks ongeveer honderd verdachte patiënten in de vier behandelcentra die zijn opgezet in de wijken Turgeau, Drouillard in Cité Soleil, Champ de Mars en Carrefour; met een totale capaciteit van 205 bedden.