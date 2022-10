Eerste halve finalist op tennistornooi van Antwerpen gekend: Korda rekent snel af met Noshioka

Sebastian Korda (ATP 36) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales op de European Open tennis in Antwerpen. De 22-jarige Amerikaan rekende in zijn kwartfinale na nauwelijks 54 minuten spelen in twee korte sets (6-0 en 6-2) af met de Japanner Yoshihito Noshioka (ATP 39), het achtste reekshoofd.