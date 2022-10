Deze hoef je niet te kopen, maar ook je paard kan nu sneakers aan

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De collectie bevat verschillende modellen, die allemaal voor 1.200 euro over de toonbank gaan vanaf 24 oktober. Zo werden de fragment design x Air Jordan 1, de Air Jordan 1 High in Court Purple, de Adidas YEEZY BOOST 350 V2 in Dazzling Blue en de Aimé Leon Dore x New Balance 650 in Green in een nieuw jasje gestoken, helemaal op maat van onze paardenvrienden. 10 procent van de opbrengsten gaat trouwens naar de goede doelen verbonden aan Sneaker Ball Lex, dus je doet ook nog wat goed voor de wereld met je aankoop.