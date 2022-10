Robin Roussard - vorig seizoen bij Torpedo en nu bij Juve - is de zoon van ex-Sporting-speler Guido: “Zo snel als hij destijds ben ik niet.” — © Bart Borgerhoff

Zondag staat aan de Prins Bisschopssingel de Hasseltse derby tussen eersteprovincialers Torpedo en Juve op het menu. Voor Robin Roussard een match met een speciaal kantje, want in het tussenseizoen ruilde hij Torpedo in voor Juve. “Hier heb ik de speelkansen gevonden die ik bij Torpedo niet kon afdwingen”, zegt de Juve-spits.