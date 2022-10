Carlo Ancelotti komt met verlossend nieuws over Courtois: “Hij is klaar om te spelen”, ook De Ketelaere terug, nog geduld met Lukaku

Eindelijk is daar het verlossende nieuws dat Thibaut Courtois weer kan spelen. De nationale nummer één van de Rode Duivels sukkelde sinds de interland tegen Nederland op 25 september met rugklachten (ischias), maar is weer normaal aan het trainen en kan zaterdagavond om 21u zijn rentree maken tegen Sevilla. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels, want rugklachten zijn vaak moeilijk in te schatten.

Courtois is normaal aan het trainen en inzetbaar, zo heeft Real Madrid-coach Carlo Ancelotti laten weten op zijn persbabbel. “Courtois komt terug in de wedstrijdselectie”, zei Ancelotti. “Enkel Ceballos zal ontbreken.”

Courtois miste zes wedstrijden bij Real Madrid.

De Ketekaere terug, nog geen Lukaku

In Italië is er goed nieuws over Charles De Ketelaere. Hij miste bij Milan twee wedstrijden wegens een spierblessure, maar coach Stefano Pioli laat weten dat hij weer fit is voor de thuismatch tegen Monza zaterdag. Romelu Lukaku is bij stadsgenoot Inter intussen weer aan het trainen, maar zou volgens verschillende Italiaanse media nog niet meereizen naar Fiorentina.