In 4A wil Juve B haar maximum behouden, in 4B staan de nummers drie en vier tegenover elkaar, in 4C wil Wijshagen weer met scherp schieten en in 4D is het ‘derby-time’. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)