Zlatan Ibrahimovic treitert Alexis Saelemaekers bij AC Milan: volgende keer toch best een ander plekje zoeken?

Alexis Saelemaekers herstelt bij AC Milan momenteel van een zware knieblessure en zou pas net voor het WK hersteld zijn. Hij moet dus toekijken vanaf de zijlijn bij de Rossoneri, en helaas voor hem zit ook Zlatan Ibrahimovic in hetzelfde schuitje. “Helaas”, want de Rode Duivel werd in de topper tegen Juventus (2-0 winst) voortdurend lastiggevallen door de Zweed, die niet van het kapsel van Saelemaekers kon blijven. Volgende keer toch best een ander plekje zoeken?