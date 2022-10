Stuurt Jumbo-Visma Jonas Vingegaard naar de Giro? “Nog niet zeker of hij naar de Tour gaat”

Jumbo-Visma laat de mogelijkheid open dat Jonas Vingegaard zou deelnemen aan de Giro in plaats van de Tour, die hij afgelopen zomer won. Dat zou een grote verrassing zijn die niet zonder belang is voor Remco Evenepoel. De Belgische Vuelta-winnaar heeft de knoop tussen Giro en Tour nog niet doorgehakt, maar op dit moment lijkt de kans groter dat hij de Giro rijdt.

“Het ligt voor de hand dat als je de gele trui hebt gewonnen, je die het jaar erop verdedigt. Maar het is nog niet beslist”, vertelt zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumo-Visma, aan VeloNews.

“Na zijn vakantie wil ik zijn ideeën horen”, aldus Zeeman. “Hij heeft ook nog nooit de Giro gereden. Dat zou ook een optie zijn als hij dat wil.”

Een en ander hangt ook al van de voorkeuren van zijn ploegmakker Primoz Roglic.

De Giro telt ruim zeventig tijdritkilometers. Niet alleen voor Evenepoel klinkt dat aanlokkelijk. “Vingegaard is een specialist, zeker als hij in topvorm is. Maar Pogacar en Evenepoel zijn dat ook. Ik zou zeggen dat Roglic, Vingegaard, Pogacar en Evenepoel momenteel bij de beste tijdrijders ter wereld horen en dat parcours heel goed aankunnen.”