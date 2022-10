Bisschop Patrick Hoogmartens: "Er is veel kwetsbaarheid in de samenleving, vooral bij jongeren"

Patrick Hoogmartens heeft Limburg gedurende zijn 25 jaar als bisschop sterk zien veranderen. "We zitten niet meer in de 'golden sixties' of in het vooruitgangsgeloof. Op een bepaald ogenblik is alles gekeerd, vooral de laatste jaren." Volgens Hoogmartens springt de veerkracht van de Limburgers er bovenuit, maar er is ook veel kwetsbaarheid. "Dat ziet ik vooral bij de jongeren en dat baart me vandaag de dag zorgen."