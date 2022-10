Tien series om te zien: horrorverhalen van een topregisseur en een thrillerreeks met Jeff Bridges

1. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Bibber en juich! Guillermo del ­Toro, grootmeester van de donkere ­verbeel­ding, waagt zich aan een tv-reeks. Het is te zeggen: de Mexicaanse filmregisseur van Pan’s Labyrinth en The Shape of Water maakte zelf twee van acht horrorverhalen en schakelde voor de ­andere afleveringen een paar van zijn lievelingsregisseurs in, onder wie Jennifer Kent, geprezen om haar horrorprent The Babadook.

Vanaf 25/10 op Netflix

2. The Old Man

Rasacteurs Jeff Bridges en John Lithgow staan pal tegenover elkaar in de nieuwe thrillerreeks van Disney+, ­respectievelijk als voormalig CIA-agent Dan Chase en de FBI-agent die Chase moet opsporen. Bridges én Lithgow? Dat zijn minstens twee goede argumenten om te kijken.

Op Disney+

3. Notre-Dame: La part du feu

De Franse regisseur Hervé Hadmar was op 15 april 2019 een serie voor France 2 aan het opnemen aan de voet van de ­Eiffeltoren toen er brand uitbrak in de Notre-Dame. Hij was zo onder de indruk van de ramp dat hij deze zesdelige dramareeks maakte, gebaseerd op verhalen van de brandweerlieden die de brand van Frankrijks beroemdste kathedraal bestreden hebben.

Op Netflix

4. The Bear

The Bear volgt een baardloze jonge chef-kok die het familierestaurant overneemt na de dood van zijn oudste broer. Tv-recensenten morsen met superlatieven, niet het minst vanwege de intense vertolking van hoofdrolspeler Jeremy Allen White. Het onverwachte snoepje van het tv-najaar.

Op Disney+

5. Everything Calls for Salvation

Een jonge kerel wordt wakker in een psychiatrische instelling en krijgt te horen dat hij een psychose heeft gehad. Losjes gebaseerd op de bejubelde gelijknamige roman van Daniele Mencarelli. Dit is een ode aan vriendschap, liefde en kwetsbaarheid.

Op Netflix

6. Die Kaiserin

Duits kostuumdrama in zes ­delen over Elisabeth von Wittelsbach, beter bekend als Sissi, die als een blok valt voor de Oostenrijkse keizer Frans Jozef. Zet je schrap voor romantiek, ­intriges en de magnetische blik van ­Devrim Lingnau, die de nagenoeg ­onmogelijke taak heeft om Romy Schneider te doen vergeten.

Op Netflix

7. The Rehearsal

Comedian Nathan Fielder is de Sociaal Incapabele Michiel van de VS. Hij regisseert en presenteert The Rehearsal. Het uitgangspunt? Bij wijze van ­sociaal experiment gaat hij mensen helpen hun leven te leiden. Fielder is ervan overtuigd dat hij hun onzekerheid kan wegnemen door belangrijke momenten op voorhand tot in het kleinste detail te repeteren.

Op Streamz

8. Candy

Alweer een fictieserie gebaseerd op waargebeurde feiten: Jessica Biel liet zich een eightiespoedelcoupe aanmeten voor haar rol als Candy Montgomery, een Texaanse huismoeder die ervan beschuldigd werd dat ze haar buurvrouw met een bijl zou hebben ­afgeslacht. Geheel toevallig is de dode buurvrouw ook de vrouw van de man met wie ze een affaire heeft.

Op Disney+

9. The Playlist

Nu iedereen de app heeft, vergeten we soms hoe revolutionair Spotify destijds was. The Playlist, een fictiereeks over het ontstaan ervan, zet dat nog eens dik in de verf. Het duurt enkele afleveringen voor The Playlist onder stoom komt (de eerste twee afleveringen zijn doorbijten), maar deze reeks doet wat The Big Short deed voor de kredietcrisis in 2008.

Op Netflix

10. Shantaram

Ook deze fictiereeks is gebaseerd op waargebeurde feiten. Al neemt de Australische schrijver Gregory David ­Roberts het in zijn roman waarop deze serie geïnspireerd is niet even nauw met de waarheid. Zeker is dat hij net zoals zijn hoofdpersonage Lin uit een Australische cel ontsnapte en jarenlang in ­India onderdook. In de reeks speelt Charlie Hunnam Roberts alter ego.

Op Apple TV+