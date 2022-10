Gwyneth Paltrow over ex-verloofde Brad Pitt: “Hij is een fantastische man”

Het is even geleden, maar ooit deelden Gwyneth Paltrow en Brad Pitt samen lief en leed. Het acteurskoppel was verloofd maar trouwde uiteindelijk niet. “We konden niet samen door een deur maar gaandeweg zijn we goede vrienden geworden”, zegt Paltrow daarover in een interview.

Zeggen we ‘het liefdesleven van Brad Pitt’, dan denk je bijna automatisch aan zijn relaties met Angelina Jolie en Jennifer Aniston. Maar de acteur had in de jaren 90 ook een relatie met Gwyneth Paltrow. Het koppel was zelfs verloofd in 1996, maar het altaar haalden ze niet: een jaar na hun verloving besloten ze ermee op te houden.

“Toen we uit elkaar gingen, waren we niet meteen beste vrienden”, zegt Paltrow daarover in een interview met Entertainment Tonight. “Maar met de tijd hebben we onze problemen opgelost en we zijn nu toch al achttien jaar goed bevriend. Hij is een fantastische man en een goede ondernemer. Hij is ook bijzonder creatief. Ik zie hem graag en zal zijn fan blijven.”

Ook Paltrow haar echtgenoot, televisieproducent Brad Falchuk, zou naar verluidt geen probleem hebben met de band tussen de exen. “Mijn man oordeelt nooit. Hij staat stevig in zijn schoenen en in onze relatie, ik denk dan ook dat hij mijn vriendschap met Pitt respecteert.”