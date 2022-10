Standard-coach Deila neemt het op voor Mazzu: “Ontslag is te gemakkelijke oplossing”

In de aanloop naar de Clasico op zondag krijgt Felice Mazzu steun uit onverwachte hoek. Standard-trainer Ronny Deila nam het vrijdagmiddag op voor zijn geplaagde collega op zijn persconferentie. “Guardiola en Klopp hun eerste jaar was ook niet geweldig.”

Terwijl de crisis in Anderlecht blijft uitbreiden, leeft Standard ondanks de misstap in Mechelen (2-0-nederlaag) in relatieve rust toe naar de Clasico van zondag. De malaise bij paars-wit en de positie van Felice Mazzu waren ook in Luik de belangrijkste onderwerpen op de persconferentie van Ronny Deila vanmiddag.

“Kalm blijven”

“De druk op Mazzu? Dat is iets waar je als coach mee moet omgaan. Je moet kalm proberen blijven, maar het is ook belangrijk dat clubs kalm blijven. Het eerste jaar is altijd moeilijk voor een nieuwe trainer. Het kost tijd om je principes in te voeren, om de juiste spelers te vinden voor je systeem. Soms is een ontslag een correcte beslissing, maar vaak is het een te gemakkelijke oplossing”, sprak Deila zijn steun uit voor Mazzu.

“Clubs die op langere termijn samenwerken met hun coaches hebben vaak het meeste succes”, vervolgde de Noor. “Guardiola zijn eerste jaar bij Man City was ook niet geweldig, net als Klopp zijn eerste jaar bij Liverpool. Ferguson heeft in zijn eerste vier jaar bij Manchester United niets gewonnen, maar daarna heeft hij alles gewonnen. Allemaal voorbeelden van coaches die tijd kregen van hun clubs en daarna grote successen behaalden.”

Uitverkocht Sclessin

Voor de klassieker tegen Anderlecht is Sclessin voor het eerst sinds februari 2020 nog eens volledig uitverkocht. Gezien de gespannen situatie bij Anderlecht en de rivaliteit tussen de twee clubs zullen de ordediensten zondag op maximale bezetting draaien, zoals gebruikelijk bij risicowedstrijden.

“We kijken er enorm naar uit om voor een vol huis te spelen”, aldus Deila. “Als de sfeer nóg beter wordt dan in de wedstrijden tegen Club Brugge en Antwerp, dan staan we voor een onvergetelijke avond. Sinds mijn eerste dag in Luik word ik door mensen aangesproken over het belang van deze wedstrijd. Het wordt speciaal om deel uit te maken van de grootste affiche in het Belgische voetbal.”

Laursen out, Laifis in, Cimirot twijfelachtig - Tegen KV Mechelen zag Deila twee van zijn verdedigers uitvallen met een spierblessure. Barrett Laursen (hamstring) is voor langere buiten strijd en ook Gojko Cimirot (hamstring) is twijfelachtig voor zondag. Het goede nieuws is dat Kostas Laifis net op tijd terug is om zijn plek in de Luikse driemansverdediging opnieuw in te nemen.