Thierry Neuville leidt halfweg in Spanje

Vier klassementsritten kregen de deelnemers aan de Rally van Spanje vrijdagochtend gepresenteerd. In tegenstelling tot de doorweekte shakedown van donderdag lag het parcours er droog bij met hier en daar een sliert opgedroogde modder dwars over het wegdek en enkele plassen aan de kant van de weg. Het werd een boeiende ochtend met drie leiderswissels en zonder incidenten.

Kersvers wereldkampioen Kalle Rovanperä nam de beste start, won de eerste twee ritten en nam logischerwijze ook de leiding in de rally. De derde rit werd gewonnen door Sébastien Ogier die de koppositie overnam van Rovanperä. Tijdens de vierde rit was Thierry Neuville de snelste en nam hij op zijn beurt de leiding.

“Het was een goede voormiddag, al moet ik zeggen dat de bandenkeuze deze ochtend niet makkelijk was. De balans van de wagen was goed. Tijdens de laatste rit zaten we een beetje op de limiet”, zei Thierry Neuville aan de finish van de vierde rit. Na drie klassementsritten rijden Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) in tiende positie in WRC2. Bij de junioren zijn ze vijfde.

Vrijdagnamiddag werken de deelnemers dezelfde lus als vrijdagochtend af. (belga)