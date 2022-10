Rondreizende expo’s brengen erfgoed naar Hasselaren

Komende dinsdag stemt de Hasseltse raad over een nieuw reglement dat het verhuren moet mogelijk maken. “Met voorlopig drie mobiele expo’s, ‘Bacongo Limburg’ rond de koloniale erfenis van Limburg, een over de Virga Jessefeesten en een derde over ons jenevererfgoed, belichten we drie uiteenlopende thema’s die dicht bij de Hasselaar staan”, zegt schepen Kelchtermans. “Ze belichten ons gedeelde verleden en maken zo erfgoed weer relevant in een hedendaagse context. De reizende tentoonstellingen bevatten geen authentieke collectiestukken maar bieden wel de mogelijkheid om het onderwijs, erfgoedgemeenschappen en andere relevante partners op een toegankelijke wijze te betrekken met de musea en erfgoed in het algemeen.”

Een of meerdere expo’s aanvragen kan met een mailtje naar hetstadsmus@hasselt.be (voor de expo over de koloniale erfenis en Virga-Jessefeesten) en via jenevermuseum@hasselt.be (voor de expo over het jenevererfgoed). De maximale huurtijd bedraagt vier maanden. Scholen kunnen ‘Bacongo Limburg’ gratis boeken, voor andere geïnteresseerden of expo’s is de kostprijs 150 euro.

(dj)