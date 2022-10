Zalando lanceert inclusieve collectie voor mensen met handicap

Online winkelen kan een hele uitdaging zijn. Weten wat je wel of niet staat, welke maat je nodig hebt of welk model je het meest flatteert is vaak een gok. Dat geldt al helemaal als je een handicap hebt. De meeste kleding is nu eenmaal niet aangepast aan een rolstoel, een beenprothese of een andere handicap. Tegelijk is naar een kledingwinkel gaan ook niet vanzelfsprekend. Om aan dat probleem tegemoet te komen, lanceert Zalando een collectie ‘aangepaste mode’.