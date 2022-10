Prijs van dienstencheque gaat van 9 naar 10 euro in Brussel

Deze stijging komt doordat de verschillende indexeringen de Brusselse begroting onder druk zetten. De dienstencheques worden immers gedeeltelijk gefinancierd door het gewest.

In 2016 kostte elk cheque de overheid 13,04 euro, tegen 17,59 euro nu, terwijl de prijs voor de gebruiker 9 euro bleef. “Een verhoging van 9 tot 10 euro is veel minder dan de inflatie”, zei Brussels minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt (DéFI) daarover. “Als we de prijs van de dienstencheque, die sinds 2014 niet meer is veranderd, zouden aangepast hebben aan de inflatie, was die waarschijnlijk boven de 11 euro uitgekomen.”

Iedere gebruiker zal nog steeds tot 500 dienstencheques per jaar kunnen kopen. De eerste 300 worden verkocht aan 10 euro het stuk. De volgende 200 kosten 12 euro per cheque.