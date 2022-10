Kan Johnson echt weer premier worden? “Als hij genomineerd geraakt, ben ik vrij zeker dat hij wint”

Even knipperen met de ogen en Liz Truss was al gepasseerd als premier van Groot-Brittanië. Een eiland in chaos is wat overblijft. De Conservatieven mogen alweer op zoek naar een nieuwe premier. Geen gemakkelijke opdracht in een partij die kraakt onder de instabiliteit. Grijpen ze terug naar ouwe getrouwe Boris Johnson? “Als hij genomineerd geraakt, ben ik vrij zeker dat hij wint”, zegt Harry De Paepe, kenner van de Britse politiek.