De Europese leiders zijn het donderdagnacht na urenlang onderhandelen eindelijk eens geworden over de invoering van een prijscorridor voor gas. Eenmaal het mechanisme op poten staat, kan de prijs dan niet meer uitzonderlijk hoog of laag staan. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) zouden we daarvan binnen enkele weken toch al het effect moeten zien op onze energiefactuur.