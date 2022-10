De naam Billie Eilish doet tegenwoordig bij iedereen wel een belletje rinkelen. Op veel gebieden is ze een voortrekker - van mentaal welzijn tot mode - maar over haar liefdesleven is doorgaans niet veel geweten. Nu draait de geruchtenmolen echter op volle toeren. De zangeres is al enkele malen al kussend gespot met dezelfde man, en ook hij is geen onbekende.