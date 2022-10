Jan Vertonghen is eregast bij inhuldiging tweede Red Court in Sint-Niklaas

Recordinternational Jan Vertonghen zal volgende week dinsdag de eregast zijn tijdens de inhuldiging van de tweede Belgian Red Court in Sint-Niklaas, een sociaal project van de Belgische voetbalbond (KBVB). In mei huldigde Jan Ceulemans de eerste Red Court in Lier in.

Na Lier volgt een vernieuwd voetbalterreintje in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen wordt ambassadeur van de Red Court in zijn geboortestad. Hij zal dinsdag tijdens de inhuldiging ook de tijd nemen voor een handtekeningensessie met de fans.

De KBVB wil met haar Belgian Red Courts “jong en oud verenigen rond het voetbal, de sport laagdrempeliger maken en de sociale cohesie bevorderen”. Eind 2020 maakte de voetbalbond bekend extra te zullen investeren in nieuwe voetbalterreintjes in België.

”We zijn blij dat we onze tweede Belgian Red Court officieel kunnen onthullen”, zei Robin Cnops, de Football & Social Responsibility Specialist van de KBVB, in een reactie. “En dan nog met niemand minder dan onze recordinternational Jan Vertonghen, in zijn geboortestad. Sint-Niklaas wordt hierbij de tweede stad waar we, in samenwerking met lokale organisaties, een laagdrempelig aanbod voetbal kunnen bieden aan verschillende doelgroepen uit de regio. Vanuit het Football & Social Responsibility departement van de KBVB willen we voetbal toegankelijk maken voor iedereen en voor elk niveau.” (belga)