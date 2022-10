Ligt er bij jou in de buurt een prachtige herfstwandeling verscholen? Of ken je een mooie route die je het liefst elk weekend stapt? Wij verzamelen de mooiste tochten in Limburg op hbvl.be, deel ze met ons in onderstaand formulier. Vergeet zeker niet te vermelden waar je favoriete wandeling vertrekt en wat ze zo bijzonder maakt.