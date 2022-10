PXL-studenten zijn een dagje directeur

In cijfers gaat het over 14.000 jongeren uit 200 scholen en bijna 7.500 werkgevers die actief meewerken aan deze editie van de YOUCA Action Day. De jongeren gingen zelf op zoek naar een werkgever of solliciteerden op onze jobbank. Het loon dat ze verdienen, 55 euro, gaat dit jaar naar het Generation Food programma van Rikolto in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador. Enkele korte reacties van de deelnemers bij PXL:"Door mijn studierichting Toerisme was het logisch om een kijkje te komen nemen achter de schermen van de bacheloropleiding", zegt Sara. Timo getuigt: "Ik ben een handige Harry en dus heel blij dat ik een dagje mocht meewerken bij Makerspace". "Ik heb geen achtergrond in communicatie maar ben verrast door de verschillende taken van een communicatiedienst", besluit Sherine.