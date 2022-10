Hoogspanning in Limburgs volleyballand, want zaterdag al vechten Tectum Achel en Greenyard Maaseik de eerste derby van het seizoen uit. Op het wedstrijdblad alvast twee sappige, Nederlandse namen: Sam Gortzak en Steven Ottevanger. Of hoe twee goede kameraden uit Amsterdam en Friesland plots oog in oog met mekaar staan in sporthal De Koekoek. Tijd voor een dubbelinterview.