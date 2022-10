Factor 70: “Ed Sheeran wil zonnecrème voor roodharigen op markt brengen”

Het is nochtans geen 1 april: volgens de Britse tabloid The Mirror wil popster Ed Sheeran een zonnecrème speciaal voor roodharigen op de markt brengen.

Sheeran is een commerciële duizendpoot: naast zijn bestaan als popster, heeft hij ook een pub in Londen, handelt hij in kunstwerken, en heeft hij een managementbureau. Komt daar straks een poot bij met een eigen lijn aan verzorgingsproducten? Als we The Mirror mogen geloven dus wel. De tabloid schrijft dat Sheeran een gamma op de markt wil brengen voor roodharigen, die doorgaans bleker zijn dan gemiddeld, en dus gevoeliger voor zonlicht.

“Waarom geen factor 70?”, aldus Sheeran. De rosse popster ziet zelfs al marketingopportuniteiten: “Ik zou mijn eigen gezicht op de verpakking kunnen zetten. Dan zouden de klanten kunnen denken: ‘Hij zal wel weten waarover hij praat’.”