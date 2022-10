Sihame El Kaouakibi leest “speech die jullie niet mochten horen” voor in opmerkelijke videoboodschap

Sihame El Kaouakibi heeft de toespraak die ze woensdag voorlas in het Vlaams Parlement integraal herhaald op Instagram. “De speech die jullie niet mochten horen” noemt ze het, want de zitting over de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid werd achter gesloten deuren gehouden.

Het Vlaams Parlement besliste woensdag unaniem om de parlementaire onschendbaarheid van parlementslid El Kaouakibi op te heffen, zodat ze vervolgd kan worden in de fraudezaak die tegen haar loopt. Dat gebeurde wel in een opmerkelijke zitting, want geheel verrassend verscheen El Kaouakibi woensdagavond zelf in het parlement.

Ze maakte daarbij gebruik van haar spreekrecht, en hield naar verluidt een emotioneel pleidooi. Dat konden we echter niet zelf horen, want parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en de fractieleiders beslisten om de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden: “om een sereen debat mogelijk te maken”, klonk het. Dat was blijkbaar niet geheel naar de zin van El Kaouakibi, die er nu dus voor heeft gekozen om de volledige toespraak nog eens te houden, en in een videoboodschap op Instagram te plaatsen.

“De verwensingen had ik verwacht, maar dat ze me zouden censureren niet”, schrijft ze bij het bericht. “Wat de media er ook van wil maken... Ik wilde er hier allesbehalve een show van maken. De pers was al volop aanwezig en ik ben de laatste die de spotlight zelf opzoekt.” El Kaouakibi wijst er ook op dat spreekrecht een recht is dat ieder parlementslid toekomt. “Ik wilde het parlement en jullie toespreken om mijn onschendbaarheid op te heffen. In de plenaire, want dit wordt elke week live uitgezonden, zonder manipulaties of montages.”