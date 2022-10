Nicole de Moor: “Gewicht van EU inzetten tegen landen die weigeren mee te werken aan terugkeer”

Sinds maart van dit jaar bestaat er op Europees niveau een terugkeercoördinator. Die moet zorgen voor een doeltreffend en gemeenschappelijk Europees terugkeersysteem, in samenwerking met de lidstaten. Mari Juritsch, die vrijdagochtend een ontmoeting had met staatssecretaris De Moor op diens kabinet, heeft de ambitie om de terugkeercijfers omhoog te krijgen.

Ook De Moor is een groot voorstander van een gemeenschappelijke Europese aanpak. “Terugkeer van mensen in onwettig verblijf wordt nog te vaak tegengehouden door landen van herkomst die niet meewerken. We moeten Europees de krachten bundelen tegen landen die consequent blijven weigeren om hun burgers terug op te nemen. Op Europees niveau kunnen we meer gewicht in de schaal leggen dan met België alleen”, zegt De Moor.

Naast die Europese aanpak, blijft de staatssecretaris ook inzetten op bilaterale samenwerking met landen van herkomst.