Aanvaring met watertaxi bij Waddeneiland Terschelling: meerdere gewonden en twee mensen vermist, onder wie één kind

Tussen de Nederlandse Waddeneilanden Terschelling en Vlieland zijn vrijdagochtend een veerboot en een watertaxi in aanvaring gekomen. Er vielen verschillende gewonden. De hulpdiensten zijn ook nog steeds op zoek naar twee vermiste mensen, onder wie een 12-jarig kind.

Het ongeluk zou een paar honderd meter uit de kust van de haven van Terschelling zijn gebeurd, in het Schuitengat, een geul in de Waddenzee. De watertaxi is “zo goed als gezonken”, zegt een ooggetuige bij de NOS. De veerboot zou na de aanvaring zijn doorgevaren.

Een woordvoerder van de KNRM spreekt over “zeven betrokken personen” die op de watertaxi zaten. Er zijn drie reddingsboten en twee bergingsboten op de plaats van het incident. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

