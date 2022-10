Voortaan strafbaar in Duitsland om genocide te ontkennen

De Duitse Bondsdag heeft donderdag een extra passage toegevoegd aan het Duitse strafwetboek. Daardoor wordt het goedkeuren, ontkennen of bagatelliseren van genocide of oorlogsmisdaden uitdrukkelijk strafbaar gesteld.

De Europese Commissie had Duitsland er in december van beschuldigd om een besluit om racisme en vreemdelingenhaat strafrechtelijk te bestrijden onvoldoende uit te voeren. De nieuwe passage versterkt de bestaande wetgeving uit 1994. De Holocaust ontkennen kan nu bestraft worden met maximum vijf jaar gevangenis of een geldboete.