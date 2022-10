Sabalenka en Kasatkina verzekeren zich van deelname WTA Finals

Aryna Sabalenka (WTA 4) en Daria Kasatkina (WTA 11) hebben zich verzekerd van deelname aan de WTA Finals. Zo is er nog maar één startbewijs over. Het toernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen wordt van 31 oktober tot en met 7 november gespeeld in het Amerikaanse Fort Worth.

De Poolse Iga Swiatek (WTA 1), de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2), de Française Caroline Garcia (WTA 10) en de Amerikaanse vrouwen Jessica Pegula (WTA 5) en Coco Gauff (WTA 7) waren al zeker van een ticket.

Kasatkina werd donderdag op het WTA 1.000-toernooi van Guadalajara wel uitgeschakeld. De Russin verloor in de derde ronde in Mexico met 6-2, 2-6 en 6-3 van haar landgenote Anna Kalinskaya (WTA 73). Sabalenka ging er dinsdag al in de eerste ronde uit tegen de Russische Liudmila Samsonova (WTA 22).

Veronika Kudermetova (WTA 12) en Maria Sakkari (WTA 6) strijden vandaag in hun duel in de kwartfinales in Guadalajara om het laatste startbewijs voor de WTA Finals. De Griekse Sakkari was in haar derde ronde met 5-7, 6-3 en 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Danielle Collins, de Russin Kudermetova versloeg de Letse Jelena Ostapenko met twee maal 6-4.

Het toernooi van Guadalajara is het laatste toernooi waar punten te verdienen zijn voor de WTA Finals. (belga)