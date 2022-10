Het verhaal is nog niet ten einde: Anderlecht-coach Felice Mazzu zit zondag nog op de bank tegen Standard

Het verhaal van Felice Mazzu bij Anderlecht is nog niet afgelopen. Ondanks de 3-2 nederlaag tegen Zulte Waregem en de dramatische cijfers van 16 op 39 zit de coach zondag nog op de bank op Sclessin tegen Standard.

Mazzu geeft vandaag training en stoomt de ploeg klaar. Het RSCA-bestuur is van oordeel dat de match tegen Essevee -ondanks het tegenvallende resulaat - was voorbereid zoals dat moest en stelde ook vast dat de spelers nog pal achter hun coach staan. Is dat dan in Luik de laatste kans voor de felgeplaagde trainer en zal hij moeten opstappen bij eventueel nieuw puntenverlies? Met zo’n scenario wil het RSCA-bestuur nog geen rekening houden. Zij hopen op/ gaan uit van een reactie op Standard. (jug, pjc)