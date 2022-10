Wekelijks fruit voor 1.700 leerlingen in Zonhoven: “ook belangrijk om sommige buikjes te vullen”

Alle leerlingen in de basisscholen van Zonhoven krijgen vanaf dit jaar gratis fruit op school. “Voor sommige leerlingen is dit ook belangrijk om honger te bestrijden.”

Vanaf dit jaar doen alle lokale basisscholen mee met het project van Fruit At Work. “Voor het subsidiebedrag dat de scholen krijgen, bezorgen wij hen het fruit. Het kost voor de scholen zelf dus niets,” legt Yannick Aerts uit. “In ruil krijgen ze wekelijks fruit dat voornamelijk lokaal geproduceerd wordt.”

Vorig jaar bestond het fruit-moment soms nog uit kleine hapjes. “We lieten hen dan nieuwe soorten proeven, of er was eens een klein radijsje om te proeven. Nu met de energiecrisis zien sommige scholen helaas wel eens vaker een lege boterhammendoos bij hun leerlingen. Niet alle kinderen krijgen voldoende gezonde voeding mee. Daarom voorzien we vanaf dit schooljaar voornamelijk een groter, en steviger stuk fruit, dat ook de buikjes goed vult. Zo hebben ze tenminste één keer per week iets lekker en gezond binnen.” Dit jaar hebben dus alle Zonhovense kleuter- en lagere scholen ingeschreven. Het gaat in totaal om 1.700 kinderen.

