Geen griepje, maar chronisch ziek: jongste vier seizoenen van Anderlecht allemaal in de top van slechtste competitiestarts

Anderlecht telt slechts 16 op 39. Tot voor enkele jaren was dat ongezien, maar intussen is het vaste prik. In het seizoen 2019-2020 deed Anderlecht zelfs nog slechter toen het na dertien speeldagen 14 punten telde, twee minder dan vandaag. De puntentotalen na dertien speeldagen van de jongste vier seizoenen staan allemaal in de top tien van slechtste competitiestarts ooit. Dit is geen griepje meer, maar een chronische ziekte.