Hoe het laatste politieke optreden van Sihame El Kaouakibi in het water viel

Als een dief in de nacht verscheen Sihame El Kaouakibi woensdag in het Vlaams Parlement. Geflankeerd door een cameraploeg van tv-maker Eric Goens. Na bijna twee jaar afwezigheid wilde ze haar verhaal over de subsidiefraude doen aan de buitenwereld, voor het parlement haar onschendbaarheid zou opheffen. Maar de parlementsleden staken zelf een stokje voor het “theater”. Hoe haar laatste politieke optreden in het water viel.