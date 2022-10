Datum bekend van reünieconcert XINK

In 2003 trok X!NK (toen nog met uitroepteken in de naam) voor ons land naar het allereerste Junior Eurovisiesongfestival. Jonas, Niels, Thomas en Philip eindigden toen op de zesde plaats. Donderdag raakte bekend dat de jonge dertigers klaar zijn voor een comeback. Bij Studio Brussel vertelden Jonas en Thomas hoe dat tot stand kwam. De bandleden waren nog eens samen in het repetitiekot gedoken, klonk het. “We wilden zien of er nog iets was, en dat was er wel degelijk. Toen dachten we: waarom niet?”

Bij een volwaardige comeback hoort ook een concert. Twintig jaar later zullen de ‘jongens’ van XINK dus nog eens samen op het podium staan. Ditmaal in Ancienne Belgique in Brussel. Het reünieconcert vindt er plaats op 23 februari 2023. Tickets te koop vanaf maandag 24 oktober.