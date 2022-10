LIVE. Recht STVV de rug tegen OH Leuven?

Opstelling STVV

Ten opzichte van de met 3-0 verloren partij in en tegen Club Brugge voert Bernd Hollerbach één wijziging door. Shinji Kagawa is voldoende hersteld van zijn lichte blessure en krijgt de voorkeur op Christian Brüls. Verder is er ook een basisstek voor Mory Konaté, de stevige middenvelder kreeg vorige woensdag een rode kaart na te driest inkomen. Het bondsparket vorderde drie speeldagen, STVV ging in beroep en zodoende is de Guinees speelgerechtigd vanavond in afwachting van de uiteindelijke straf.