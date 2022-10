Anderlecht-fans viseren (niet alleen) Felice Mazzu: “In 3 maanden hebben jullie 3 jaar verprutst”

De supporters van Anderlecht hadden er ook zonder de nieuwe blamerende nederlaag tegen de rode lantaarn (3-2 op Zulte Waregem) al genoeg van. Ze hadden naar Waregem spandoeken meegebracht om hun ongenoegen te uiten over de mislukte seizoenstart.

De slechte gang van zaken wordt niet alleen trainer Felice Mazzu aangewreven, want het grootste spandoek sprak over een collectieve verantwoordelijkheid: “In 3 maanden tijd hebben jullie 3 jaar verprutst”, stond er te lezen. Meervoud dus. Een duidelijke verwijzing ook naar het werk van Vincent Kompany die drie jaar aan de slag was bij Anderlecht als (speler-)trainer.

Iets later werd er een tweede spandoek bovengehaald dat in het Frans wél expliciet verwees naar Mazzu: “Gebrekkig spelsysteem”.