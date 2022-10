Aantal leiders in jeugdbewegingen op zes jaar tijd met ruim 20 procent toegenomen

Het aantal leiders in de Vlaamse en Brusselse jeugdbewegingen is van 2016 tot 2022 met 21 procent toegenomen. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vrijdag bekendgemaakt op de Grote Markt in Leuven, waar hij de Dag van de Jeugdbeweging officieel heeft afgetrapt.

Op de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging gaan alle kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging in hun uniform naar school. In Vlaanderen en Brussel worden in totaal zo’n 150 activiteiten en evenementen georganiseerd. Het gaat van kampvuurtjes en massaontbijten ‘s ochtends via spelletjes en activiteiten overdag tot fuiven en feestjes ‘s avonds.

Negen jeugdbewegingen organiseren de Dag van de Jeugdbeweging: het gaat om Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De afgelopen jaren zit de jeugdbeweging in de lift. Van 2016 tot 2022 steeg het aantal leden met 7 procent van 221.983 tot 237.876. Het aantal jongeren die zich engageren in de leiding steeg met 21 procent van 39.445 tot 50.065.