Meer dan 1.500 coronapatiënten in het ziekenhuis

Dagelijks werden gemiddeld 12.100 coronatests afgenomen, bijna een kwart (22,8 procent) bleek positief. Het reproductiegetal is licht gedaald naar 1,02. Dat betekent evenwel dat de epidemie nog steeds in kracht toeneemt.

Tussen 14 en 20 oktober zijn dagelijks gemiddeld 111 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat aantal bleef relatief stabiel sinds het begin van de herfstgolf. In totaal liggen nu 1.509 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen (+ 1 procent), 76 coronapatiënten liggen op de afdelingen intensieve zorg (+13 procent).

Tussen 11 en 17 oktober zijn dagelijks gemiddeld negen mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, een toename van 3 procent ten opzichte van de week daarvoor. Dat brengt de dodentol in België op 32.846 overlijdens.