Yanina Wickmayer viert verjaardag in Canada met finaleplaats in dubbelspel: “Dankbaar voor de voorbije 32 jaar”

Aan de zijde van de Amerikaanse Catherine Harrison, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, won Wickmayer van de Britse Sarah Beth Grey en de Canadese Katherine Sebov (6-3, 4-6, 10-8).

Dubbel feest, want Wickmayer vierde gisteren haar 32ste verjaardag. Ze stond daar op Instagram uitgebreid bij stil.

“De voorbije 32 jaar hebben me meer gegeven dat ik had kunnen vragen”, schreef ze. “Zoveel ervaringen, lessen, emoties, liefde en onvergetelijke momenten. Ik ben dankbaar voor deze reis en de kans om uit te groeien tot de persoon die ik vandaag ben. Ik ben dankbaar voor de kans om te vechten voor de dingen waar ik in geloof en intussen mensen te kunnen inspireren. Ik geloof oprecht dat alles met een reden gebeurt en dat het leven zijn manier heeft om ervoor te zorgen dat je exact uitkomt waar je moet zijn. Voor alle geweldige mensen in mijn leven: dankjewel om mij thuis te vormen.”

In de finale komen Harrison en Wickmayer uit tegen de Taiwanese En Shuo Llang en de Tsjechische Anna Siskova. Zij vormen het vierde reekshoofd.

In het enkelspel ging Wickmayer, nummer 362, er in de eerste ronde uit tegen het Japanse topreekshoofd Moyuka Uchijima (WTA 111). (belga)