Eethuis in Wilrijk uitgebrand, politie gaat uit van kwaad opzet

Brandweer en politie rukten donderdagnacht massaal uit naar de Schaliemolenstraat in Wilrijk. Daar woedde een hevige brand in een eethuis. Uit voorzorg werden de bovenliggende appartementen ontruimd. De politie gaat uit van kwaad opzet, het labo is ter plaatse voor sporenonderzoek.

De brand brak rond 3 uur uit in een poké bowl zaak op de hoek van de Schaliemolenstraat met de Sint-Bavostraat in Wilrijk. Brandweer Zone Antwerpen kreeg de brand na enige tijd onder controle, maar omdat het vuur snel om zich heen sloeg is de zaak bijna helemaal uitgebrand. Uit voorzorg werden de bovenliggende appartementen ontruimd.

“Volgens de eerste vaststellingen is de brand opzettelijk aangestoken”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De politie heeft een ruime perimeter ingesteld, ontmijningsdienst Dovo en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse voor verder onderzoek. Uit dat onderzoek zal moeten blijken of er een link is met het drugsmilieu. De zaak opende twee jaar geleden de deuren.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM