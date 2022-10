Théo Hayez is overleden, maar bij ongeval of door derden? Lijkschouwer ziet onvoldoende bewijs voor conclusie

© Facebook Looking for Théo Hayez

In Australië heeft de “coroner” of lijkschouwer van de deelstaat New South Wales haar finale bevindingen bekendgemaakt in het onderzoek naar de verdwijning van de Belgische rugzaktoerist Théo Hayez in Byron Bay. Aangenomen wordt dat Théo overleden is. Twee mogelijke theorieën worden daarbij weerhouden, namelijk die van een “vreselijk ongeval” of een overlijden door toedoen van derden, luidt de conclusie.

“Ik ben tot de tragische conclusie gekomen dat Théo overleden is”, verklaarde lijkschouwer Teresa O’Sullivan op de finale onderzoekszitting in Byron Bay. “En ondanks het uitgebreide onderzoek, staat het beschikbare bewijs me niet toe om bevindingen te uiten over de oorzaak of wijze van Théo’s overlijden.”

Dat Hayez zelfdoding zou hebben gepleegd of zijn verdwijning zou hebben georkestreerd, wordt uitgesloten. De eerste theorie die wel mogelijk wordt geacht is dat Théo een “vreselijk ongeval” had terwijl hij alleen was en probeerde om van het strand Cosy Corner naar de vuurtoren van Byron Bay te klimmen. Dat is wat de politie had geconcludeerd.

De tweede mogelijke theorie, volgens lijkschouwer O’Sullivan, is dat Théo “bij één of meerdere personen was toen hij van de cricketnetten naar Cosy Corner wandelde, en dat die persoon of personen zijn dood veroorzaakten en zijn lichaam deden verdwijnen”. Théo’s familie is ervan overtuigd dat de jonge Belg niet alleen was, en zij vinden dat de politie deze piste te weinig onderzocht heeft.

Théo’s familie volgde grotendeels vanuit België. Zijn peter en nicht, en vrijwilligers, woonden de zitting bij in de rechtszaal in Byron Bay.

“Op dit moment is er helaas onvoldoende bewijs om een van beide theorieën te kunnen bevestigen of uitsluiten”, aldus de lijkschouwer. “Ik hoop dat als er verdere informatie is die geweten moet zijn over Théo’s verdwijning, de 500.000 dollar beloning die de politie heeft beloofd een motivatie is om naar voren te komen.”

O’Sullivan zegt ook niet in staat te zijn om een precieze datum van overlijden vast te stellen, maar gaat ervan uit dat de jongeman wellicht op of kort na 1 juni 2019 om het leven kwam in of nabij Byron Bay.

Lichaam nooit gevonden

Théo Hayez, afkomstig uit Overijse en 18 jaar op het moment van de feiten, was sinds eind 2018 op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op de avond van 31 mei 2019 in het surfparadijs Byron Bay, enkele dagen voor hij naar België zou terugkeren. Zijn telefoon werd op 1 juni voor het laatst gedetecteerd door een zendmast niet ver van de vuurtoren van Byron Bay. Ondanks maanden zoekwerk van de Australische en Belgische politie en plaatselijke vrijwilligers, werd zijn lichaam nooit gevonden, noch zijn gsm. Het enige spoor dat ooit werd aangetroffen, door vrijwilligers, was de pet die Théo droeg op de avond van zijn verdwijning. Die lag in het Arakwal natuurpark, naast het strand Cosy Corner.

De theorie van het ongeval

Lijkschouwer O’Sullivan beschreef beide theorieën over wat met Théo gebeurd zou kunnen zijn in detail. “Volgens de theorie van het ongeval is Théo van de kliffen gevallen toen hij van Cosy Corner de rotsige heuvel naar de vuurtoren probeerde te beklimmen, en is zijn lichaam in zee gespoeld en nooit meer teruggevonden. Die beklimming is zeer gevaarlijk, vooral ’s nachts, omdat de andere kant van de heuvelrug uit steile, gladde en onstabiele leisteen bestaat.”

“De gegevens van Théo’s mobiele telefoon wijzen erop dat hij weg stapte van het strand en in deze richting toen voor het laatst van hem werd gehoord”, aldus O’Sullivan. “De deskundige analyse van de mobiele locatiegegevens concludeert met een hoge mate van betrouwbaarheid dat de telefoon zich ergens tussen 00.05 uur en 01.02 uur op 1 juni 2019 weg bewoog van het strand van Cosy Corner richting de rotsen, en dat het toestel in die buurt bleef totdat die dag om 13.47 uur de verbinding met het netwerk verbroken werd. Het feit dat de telefoon bijna 13 uren na de laatste berichten van Théo nog gegevens bleef uitzenden, zou erop kunnen wijzen dat Théo van zijn telefoon werd gescheiden en dat hij zonder de telefoon het water in ging.”

© BELGA

“Het feit dat het stoffelijk overschot van Théo nooit is gevonden, noch in zee, noch aangespoeld aan de kustlijn, doet op zich niets af aan de theorie van het ongeluk”, zei de lijkschouwer. “Er zijn minstens twee gevallen bekend van mensen die bij Cosy Corner het water in zijn gegaan, zijn meegesleurd en nooit meer teruggevonden, ondanks onmiddellijke reddingspogingen.”

“Het grootste probleem met de theorie van het ongeval is het doen overeenstemmen met het bewijs van Théo’s persoonlijkheid”, volgens O’Sullivan. “Théo was een verantwoordelijke en voorzichtige jongeman. Het is moeilijk om ’s nachts een weg omhoog te zien vanuit Cosy Corner. Het is erg donker en duidelijk gevaarlijk. De familie stelt dat het volledig in strijd zou zijn met Théo’s karakter om zoiets roekeloos te ondernemen, zeker alleen.”

“Bovendien veronderstelt de theorie dat Théo, een toerist die niet vertrouwd was met de buurt, op zijn eentje vanuit de stad over een onverlicht pad en door dicht struikgewas in het Arakwal nationaal park naar Tallow Beach is gelopen. Verantwoordelijk rechercheur Parker vertelde tijdens het onderzoek dat hij de wandeling eng en intimiderend vond toen hij die ’s nachts alleen probeerde. Het is ongemarkeerd, extreem donker, en het pad kan moeilijk te vinden zijn, zelfs overdag. Zelfs de route die Théo nam van de cricketnetten naar het begin van het pad was niet intuïtief of duidelijk aangegeven. Het laatste deel van Théo’s tocht, door het struikgewas, volgde geen enkel natuurlijk pad en zou zeer zwaar zijn geweest”, aldus de lijkschouwer.

“Er is beweerd dat Théo misschien verdwaald en verward was, mogelijk onder invloed van alcohol of drugs. Maar er is geen duidelijk bewijs dat Théo dronken was en helemaal niet dat hij drugs gebruikte. Eerder op de avond consumeerde Théo een onbekende hoeveelheid uit een doos wijn van 2 liter tijdens een barbecue in het Wake Up hostel. Uit camerabeelden en bankgegevens blijkt dat hij bij Cheeky Monkeys twee glazen bier heeft gedronken. Théo’s gedrag op sommige delen van de camerabeelden zóú kunnen duiden op alcoholgebruik, maar de beelden zijn dubbelzinnig”, volgens O’Sullivan.

© rr

“Ik heb geen kritiek op het personeel van Cheeky Monkeys dat Théo buiten heeft gezet, wegens hun opleiding in de zeer strenge wettelijke voorschriften met betrekking tot dronken klanten in New South Wales. Maar het personeel heeft toegegeven dat er geen duidelijke tekenen van daadwerkelijke dronkenschap waren, in tegenstelling tot dubbelzinnige aanwijzingen dat Théo intoxicatie naderde. Belangrijk is dat geen van de jonge backpackers met wie Théo die avond samen was, hem dronken of ander vreemd gedrag zag vertonen. Evenmin hoorden zij hem of iemand anders praten over of interesse tonen in drugs of feesten.”

“Ervan uit gaand dat Théo bij zijn volle verstand was, is het moeilijk te aanvaarden dat hij per ongeluk aan Cosy Corner terechtkwam. Hij was een regelmatige en competente gebruiker van Google Maps en wist graag zijn exacte locatie. Uit zijn telefoongegevens blijkt zelfs dat hij op Google Maps naar Cheeky Monkeys heeft gezocht kort nadat hij daar was aangekomen. Zodra hij Cheeky Monkeys verliet, zocht Théo de weg naar zijn hostel op en bekeek hij Google Maps een aantal keren langs zijn route. Het zou dus heel duidelijk voor hem zijn geweest dat hij steeds verder in de verkeerde richting ging.”

“Gelet op al deze factoren kan ik, hoewel ik het een mogelijkheid acht, niet op basis van de afgewogen waarschijnlijkheid concluderen dat Théo door een ongeluk om het leven is gekomen”, besloot O’Sullivan.

De theorie van kwaad opzet

“De familie en sommige leden van de gemeenschap vermoeden dat bij de verdwijning en vermoedelijke dood van Théo kwaad opzet in het spel is”, zei de lijkschouwer over de tweede mogelijke theorie. “Zij vragen zich af of Théo een of meer personen heeft ontmoet bij de cricketnetten en met hen door het Arakwal nationaal park naar Tallow Beach is gewandeld.”

“De familie van Théo heeft erop gewezen dat hij ongeveer zeven minuten is gestopt bij de cricketnetten. De Google-gegevens suggereren dat hij in het gebied heen en weer liep en Google Maps gebruikte, hoewel de gegevens niet volstaan om te zeggen of hij voortdurend navigeerde. Er is gesuggereerd dat Théo misschien iemand met lokale kennis heeft ontmoet die hem hielp navigeren tot het begin van het pad en vervolgens door de bossen naar het strand liep. Zij wijzen er in het bijzonder op dat er een kampplaats in de bossen was op het punt waar Théo scherp van het pad afweek en door dicht struikgewas ging. Daar werd Théo’s pet gevonden”, aldus O’Sullivan.

© EPA-EFE

“De familie van Théo heeft ook ongewone aspecten van zijn gedrag waargenomen óp het strand, toen hij naar Cosy Corner liep, zoals het feit dat hij dichter bij het zachte zand van de duinen leek te lopen in plaats van bij de waterkant, en dat hij ruig struikgewas in ging en beklom gedurende ongeveer 8 minuten.”

“Het gebied rond de cricketnetten werd doorzocht op 9 juni 2019”, vertelde de lijkschouwer. “De politie deed een buurtonderzoek in de woonwijken rond het recreatieterrein en het jeugdactiviteitencentrum, en er werd geen informatie van waarde verzameld. Er werden ook folders in het gebied gedropt door vrijwilligers op zoek naar informatie over Théo. Hoewel er bewijs was van samenscholingen, drugsgebruik en diefstal op deze locatie, verklaarde rechercheur Parker dat het gebied de politie geen zorgen baarde omdat het niet bekend stond als een plaats van gewelddadige criminaliteit en er geen bekende aanvallen op backpackers of schoolverlaters zijn gebeurd.”

“Niemand heeft gemeld dat hij of zij Théo met een persoon heeft gezien nadat hij Cheeky Monkeys had verlaten of dat hij of zij iemand heeft gezien in de buurt van de cricketnetten of in de buurt van Cosy Corner op de avond van 31 mei of de vroege uren van 1 juni. Dat is veelzeggend, aangezien de tragische verdwijning van Théo nationaal en internationaal in de media is verschenen”, aldus O’Sullivan.

“Onderzoek van sociale media, door vrijwilligers uit de gemeenschap en degenen die mij bijstaan, op zoek naar bewijzen van strandfeesten of toeristen op of nabij de vuurtoren op 31 mei en 1 juni heeft geen enkel nuttig bewijs opgeleverd. Ook de online activiteit van Théo in de periode tussen middernacht en 1 juni, waarbij hij een clip van een comedyshow op Youtube bekeek en korte maar luchtige berichten naar zijn zus en een vriend stuurde, wijst er niet op dat hij zich bang of in gevaar voelde.”

“Ik hoorde bewijs dat de willekeurige moord op een backpacker die Byron Bay bezocht ongezien zou zijn. En hoewel dat een dergelijke gebeurtenis niet onmogelijk maakt, is er zeker geen bewijs dat iemand Théo kwaad zou willen doen, en er is overweldigend bewijs dat hij een zachtaardig en niet-confronterend persoon was”, besloot coroner O’Sullivan.

Aanbevelingen

Een “coroner” of lijkschouwer is in Australië een soort van onderzoeksrechter die belast is met het ophelderen van de oorzaken van bepaalde soorten sterfgevallen. Volgens het Australische systeem moet bij het onderzoek van een “coroner” of lijkschouwer de identiteit van een slachtoffer worden vastgesteld, net als de datum, de plaats, de omstandigheden en de medische oorzaken van het overlijden. De lijkschouwingsprocedures zijn onderzoeksdaden, geen aanklachten. Er kunnen wel aanbevelingen worden gegeven aan de autoriteiten om de veiligheid en de volksgezondheid te verbeteren.