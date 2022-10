Steven Gerrard krijgt de bons bij Villa, vier Leicester-Belgen winnen van Leeds en zijn weg van laatste stek

In de Premier league stonden donderdagavond vier Belgen in de basis bij Leicester City op de 12e speeldag tegen Leeds United. Wout Faes leidde de verdediging, Youri Tielemans het middenveld, Timothy Castagne en Dennis Praet speelden op de flank. Ze hielpen hun club aan een 2-0 overwinning. Nog in de degradatiestrijd ging Aston Villa kansloos onderuit bij Fulham, meteen ook het laatste wapenfeit van Steven Gerrard als coach van de Villains.