Lyu Haotian houdt Luca Brecel uit kwartfinales Northern Ireland Open snooker

Luca Brecel (WS-10) heeft zich donderdag in Belfast niet voor de kwartfinales van het Northern Ireland Open kunnen plaatsen. Tegen de Chinees Lyu Haotian (WS-43) moest de 27-jarige Limburger een 4-0 nederlaag incasseren. Alleen in het eerste en vierde frame kon Brecel wat weerwerk bieden, in de andere twee potte Lyu breaks van 70 en 134 weg.