REACTIES. Hendrik Van Crombrugge niet mals voor Anderlecht na blamage, Felice Mazzu “begrijpt paar zaken niet”

“Je komt snel achter door een doelpunt op een inworp en dat is niet de eerste keer dit seizoen. We waren er nochtans voor gewaarschuwd”, analyseerde doelman en kapitein Hendrik Van Crombrugge. “Daarna kwamen we terug in de partij na een lang VAR-moment en dan kwamen we zelfs op voorsprong. Op dat moment hadden we ook de controle over de wedstrijd, maar dan viel die domme rode kaart en viel alles precies in elkaar. Dit is een slag voor de hele ploeg en de trainer. Het is niet makkelijk op dit moment, maar opgeven is geen optie. We moeten blijven werken aan die dingen die momenteel niet goed gaan, en dat zijn er heel wat. We hebben dus veel werk.”

De vraag is nu: hoe lang houdt trainer Felice Mazzu dit nog vol? “Wat dit betekent voor de trainer? Wij staan achter hem als groep, dat is altijd zo geweest. Ook na vandaag. Wij moeten ons als spelers tonen op het veld en wedstrijden winnen. Maar na de 3-2 van Zulte Waregem waren er nog zes minuten te spelen en toch voelde ik dat er weinig geloof in de ploeg zat”, aldus de doelman.

© BELGA

Mazzu: “Er zijn zaken die ik niet begrijp”

“Het was een wedstrijd waarin veel gebeurde”, stelde Mazzu zelf. “Het weer en de regen hebben hun rol gespeeld, er was de rode kaart voor ons en de rode kaart die Zulte Waregem níet krijgt in de dertigste minuut voor die fout op Fabio Silva. De jongens hebben geprobeerd, op een moeilijk veld, maar finaal verliezen we. Maar er zijn zaken gebeurd die ik niet begrijp.”

“We stonden op 1-2 en vallen met tien. We beslisten om in blok te verdedigen en te hopen op omschakelingen. Die mogelijkheden waren er, om 1-3 en 1-4 te maken, voor Fabio Silva. Maar als je het killer instinct niet hebt en een tierlantijntje verkiest boven het af te maken, dan gebeurt dit. Waarom Esposito inviel? Omdat we met tien stonden en wat frisheid konden gebruiken. Silva had al veel gewerkt en over drie dagen is er weer een match”, aldus de Anderlecht-trainer.

“Of ik Wouter Vandenhaute (die opnieuw in de kleedkamer verscheen, red.) heb gesproken? Neen”, stelde Mazzu. “Morgen is er training, daar zal ik zijn en ik ga de groep voorbereiden op de match van zondag. Dat de spelers naar mij kwamen na de 1-2? Dat is symbolisch. Dat bewijst dat de band sinds het begin goed is. Maar de resultaten zijn er niet. Ik heb geen zin om te spreken over een mislukking. De stand ziet er niet goed uit, maar er zijn zaken die ook goed zijn: onze band, de manier waarop we werken op training, de zin om te slagen.”